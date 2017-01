Junqueras a la CUP: "És millor tenir 1.170 milions més per a escoles i hospitals o no tenir-los?"

El vicepresident i conseller d'Economia,, ha apel·lat als "1.170 en polítiques socials que estan en joc" per defensar l'. En una entrevista a Rac 105 ha llançat un missatge a la CUP: “És millor tenir 1.170 MEUR més per a escoles i hospitals o és millor tenir 1.170 MEUR menys?", s'ha preguntat de forma retòrica.

Segons Junqueras, els comptes del 2017 que s’estan negociant amb la CUP són “especialment bons” perquè no hi ha comparació possible amb els d’altres administracions. Ara bé, el vicepresident no ha valorat "per respecte" quina pot ser la decisió de la CUP el pròxim 28 de de gener

Un referèndum com qualsevol altre procés electoral

Junqueras també ha parlat del referèndum, l'altra gran exigència dels seus socis de govern per a l'aprovació dels comptes. El vicepresident ha assegurat que el Govern treballa amb el convenciment que es podrà fer, i que ho està preparant tot per poder-lo celebrar “en les circumstàncies més semblants possibles a qualsevol procés electoral”. "La comunitat internacional suggereix que el referèndum compleixi amb les normes habituals dels processos electorals", ha afegit.