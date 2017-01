Les inscripcions poden ser individuals o en grup , tal i com ja es fa amb l'organització de les mobilitzacions de l'11-S. A més, les entitats organitzaran autocars perquè tothom es pugui desplaçar al lloc del judici (encara per confirmar), que serà o bé al TSJC o a la Ciutat de la Justícia (l'Hospitalet).

"El 6-F no es jutgen només tres persones, es jutja la majoria d’un poble, tota la gent que va participar el 9-N, els que van votar Sí-Sí, Sí-No, i No ", ha apuntat Sànchez. El president de l'ANC també ha assenyalat que també es jutja tothom qui rebutgi que les urnes puguin ser imputades: "El 6-F se’ns jutja a tots" .

Els presidents de les diverses entitats han assegurat que el dia del judici, el dilluns 6-F, es jutjaran tots els demòcrates, i han fet una crida perquè tots els votants del 9-N acudeixin a la mobilització . Jordi Sànchez (ANC), Jordi Cuixart (Òmnium), Miquel Buch (ACM) i una absent Neus Lloveras (AMI) han demanat que tots els demòcrates del país acudeixin a la concentració del 6-F a les 8:15 hores per denunciar la judicialització del procés.

L' ANC, Òmnium, l'AMI i l'ACM organitzen una mobilització massiva el dia del judici pel 9-N contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. Tal i com va avançar en primícia El Món aquest dijous, les entitats sobiranistes han demanat que la gent s'inscrigui a la pàgina web 9nsomtots.cat , per organitzar la concentració d'una manera similar a les Diades de l'Onze de Setembre.

"Esperem ser molts, i que les úniques afectacions que hi hagi siguin les habituals en una mobilització que agrupi milers de persones", ha remarcat el president de l'ANC.

Els presidents de les entitats independentistes han insistit en el caràcter cívic i democràtic de la mobilització del 6-F, seguint el tarannà dels actes que l'han precedit els anys anteriors. En aquest sentit, Sànchez ha assegurat que no es fa cap crida per a bloquejar el judici del 9-N a partir de la mobilització, sinó que l'objeciu és únicament "demostrar que estem fermament decidits a no abandonar-nos a nosaltres mateixos".

La màxima de Pep Guardiola

La del 6-F serà l'única mobilització de les entitats sobiranistes en la qual s'hi demana que la gent s'hi inscrigui. És una mostra més que la concentració pel judici del 9-N serà "excepcional", tal i com ha remarcat Cuixart. A més, el president d'Òmnium ha demanat que el 6-F també serveixi per demostrar la voluntat per dur a terme el referèndum.

Al seu torn, Sànchez ha apuntat que el context i l'entorn són nous, reptes que les entitats hauran de superar per a aconseguir una mobilització massiva en un dilluns a les 8:15 hores del matí. "Ens haurem d’aplicar la màxima de Pep Guardiola i llevar-nos ben d’hora per estar on ens pertoqui", ha conclòs el president de l'ANC.