Rivera creu que l'Estat hauria d'evitar el referèndum amb "mesures jurídiques"

| ACN

El líder de C's, Albert Rivera, ha considerat que el govern espanyol hauria d'evitar la celebració d'un referèndum independentista a Catalunya amb "mesures jurídiques" perquè els funcionaris se sentin emparats per complir la llei.

En una entrevista aquest divendres a TV3, ha assenyalat que hauria evitar-se un altre 9N "per no acabar en processos penals i inhabilitacions", ja que ha assenyalat que no li agrada que els polítics de la seva comunitat es vegin en aquesta situació.

Sobre l''operació diàleg', ha considerat que a Espanya "li va molt bé que no hi hagi una majoria absoluta, perquè la majoria era molt prepotent", i ha celebrat que, per exemple, s'hagi celebrat la primera Conferència de Presidents després de quatre anys sense convocar-la.

El líder de C's ha subratllat la tasca del seu partit a l'hora de pactar polítiques socials, com la nova llei d'autònoms i l'ampliació del permís de paternitat: "Mentre el PSOE va estar molt temps barallant-se internament, nosaltres estàvem negociant".

Preguntat sobre la pujada del preu de la llum durant l'onada de fred, ha criticat que "el model energètic d'Espanya és un fracàs col·lectiu" ja que no és competitiu i la pujada de la llum la paguen les classes mitges, ha apuntat.