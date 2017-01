El preu de l'electricitat torna a augmentar aquest divendres

|

El preu majorista de l'electricitat d'aquest divendres se situarà en una mitjana de 88 euros per megawatt hora (MWh), de manera que supera la referència de 85,79 euros fixada per a aquest dijous i marca nous màxims des del mes de desembre del 2013, segons dades que ha recollit Europa Press a partir de l'operador del mercat ibèric, Omie.

El nou repunt de preus consolida les fortes pujades en el mercat durant aquesta arrencada de l'any, en què l'augment de la demanda per l'onada de fred ha coincidit amb la pujada de preus del gas i el carbó, així com amb l'augment del cost de la generació hidràulica per l'escassetat de recurs davant el baix nivell dels pantans.

La demanda prevista per aquest divendres se situarà en 633 gigawatts hora (GWh), lleugerament per sobre dels 632 GWh previstos per a aquest dijous. Dimecres, la demanda va ser superior i va pujar a 650 GWh.

Per trobar un preu tan alt com el d'aquest divendres cal remuntar-se al 18 de desembre del 2013, quan es van arribar als 91,89 euros. Després de l'escalada de preus durant aquell mes, el Govern espanyol va decidir suspendre l'anterior sistema de subhasta elèctrica (Cesur) i substituir-lo per l'actual, en què el preu regulat deixa de consistir en una referència trimestral i queda vinculat al preu de cada hora en el mercat.