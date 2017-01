Trump promet que durant el seu mandat "ja no hi haurà més oblidats"

| Reuters

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, que aquest mateix divendres assumirà el càrrec, ha promès als seus seguidors que durant el seu mandat no hi haurà més homes i dones oblidats, tal i com ja va dir durant la seva campanya.

En el concert de benvinguda celebrat aquest dijous a l'esplanada al costat del monument d'Abraham Lincoln a Washington, Trump s'ha dirigit als presents definint-se a si mateix com "el missatger" de tot un moviment i com el defensor dels oblidats.

"Aquest viatge va començar fa 18 mesos", ha assenyalat, referint-se al moment en què va anunciar formalment la seva candidatura a la presidència dels Estats Units, el juny de 2015.

"Tots estàvem cansats de veure el que estava passant i volíem el canvi, però un canvi de veritat", ha defensat.

Durant la seva intervenció després del concert --al qual es van negar a participar nombroses estrelles del panorama musical estatunidenc--, Trump ha recordat que durant la seva campanya es va comprometre a defensar als homes i dones oblidats. "Doncs bé, ja no sereu oblidats mai més. Puc dir-ho ja: mai més oblidats", ha repetit.