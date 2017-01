Rivera augura eleccions a Catalunya

"No pot ser que, perquè s'estiguin mirant al melic de la divisió, es passin les oportunitats de la globalització", ha advertit, i ha assegurat que en la globalització no hi té cabuda l'empat: o es guanya o es perd.

Per a Rivera, aquest esgotament afecta tant a independentistes com a no independentistes , perquè Catalunya "no pot perdre ni un minut més en un procés separatista".

En aquest sentit, ha postulat el seu partit com l'espai "pont entre Catalunya i Espanya" perquè, segons la seva opinió, no n'hi ha prou amb parlar de diàleg sinó que cal practicar-lo.

Congrés per enfortir-se

A les portes del congrés del partit que C's preveu fer el febrer, Rivera ha explicat que la formació taronja ha de preparar-se per a liderar governs: el central, els autonòmics i els municipals.

"Mentre uns en els seus congressos es divideixen nosaltres anem a veure com es pot fer millor, i no com es trenca" el partit, ha dit referint-se a Podem, que també farà la seva assemblea el febrer.

Després de rememorar els inicis de la formació, quan va passar de plataforma a partit i quan va aconseguir entrar en les institucions, ha avisat: "Ara ve l'etapa de governar, de preguntar-nos si volem governar autonomies i governs d'Espanya. Jo tinc la meva resposta i és 'sí".

Rivera ha tret pit dels tempos que han portat al seu partit a encarar el congrés amb aquesta voluntat i els ha comparat amb els de la formació que lidera Pablo Iglesias: "No som Podem. Volem arribar al Govern preparats. Alguns han optat per arribar de cop, sumant no sé quantes coalicions, sense tenir governs".

En aquest sentit ha destacat que una de les decisions més importants de C's ha estat ser "un sol projecte per a tot Espanya –"no 17 ni 24-–", cosa que considera que fa al partit més lliure.

"Anem a un congrés per fer-nos més forts, per estar més units i decidir com volem governar, no a parlar de plataformes, confluències i marques; que hi ha partits que tenen tantes, que semblen un supermercat", ha ironitzat Rivera, que ha assegurat que el seu projecte és de futur, a diferència dels de PP i PSOE, que considera que defensen un projecte caducat.

Projecte il·legal i irreal

Arrimadas ha reclamat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, un nou projecte, perquè el que defensa ara des del Govern "a més de ser il·legal és irreal".

Li ha recriminat la seva absència a la Conferència de Presidents autonòmics de dimarts passat: "El que ens faltava per veure, que el president no vagi a treballar, que deixi tirats els catalans".

"Els catalans hem d'estar en totes les discussions de les reformes que ens afecten i aspirar a liderar les reformes", ha clamat la líder de la formació a Catalunya.

Laboratori populista

La líder de C's a Barcelona, Carina Mejías, ha carregat contra el govern de l'alcaldessa, Ada Colau, perquè considera que ha fet de la ciutat un "laboratori del populisme social".

"No han sabut passar de l'activisme a la gestió municipal. Ha estat un fracàs", ha criticat Mejías, que ha recordat que hi ha set grups municipals i que, segons ella, l'actitud arrogant de Colau ha unit a l'oposició i ha provocat que no trobi suport per tirar endavant els Pressupostos.