Borràs recorda a Colau que el dret a l’habitatge “no és una qüestió de penjar-se medalles”

En les declaracions de dimecres de Colau, fetes en una entrada al seu mur de Facebook, l’alcaldessa lamentava que “durant mesos” l’Estat els havia ignorat, i la Generalitat els deia “que regular un mercat privat era impossible i contraproduent” . Per això celebrava l’anunci de la mesura de l’índex de referència, però alertava la regulació és “urgent” i que s’havia de “concretar en fets”.

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ha recordat a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que el dret a l’habitatge “no és una qüestió de penjar-se medalles , de qui diu què abans o de quina administració passa la pilota a una altra, sinó de donar solucions efectives i possibilistes” . Bassa surt així al pas de les declaracions que feia dimecres l’alcaldessa de Barcelona , després que s’anunciés la intenció del Govern d’impulsar un índex de referència dels preus del lloguer, en què recordava que l’equip de govern municipal alertava de feia un any d’una “bombolla especulativa insostenible” en els preus dels lloguers a Barcelona.

Borràs, al seu torn, s’ha mostrat partidària de donar solucions “sense improvisar i de forma participativa” i ha subratllat que per donar solucions a un problema “cal estudiar-lo bé. I això s’aconsegueix escoltant tothom, i no d’avui per demà imposant un Decret en base a un apriorisme ideològic”.

La consellera també ha recordat que el marc jurídic i competencial actual pel que fa a la regulació del lloguer està “majoritàriament” en mans del govern espanyol, però ha assegurat que el Govern “exprimirà al màxim” les seves competències per donar-hi solucions.

Finalment, en al·lusió a Colau, Bassa ha dit: “Per exigir als altres primer cal complir amb totes les teves obligacions, exercint al màxim les teves competències i la teva capacitat normativa. I en aquest sentit celebro que un any després de proposar una regulació del mercat del lloguer, ara l’Ajuntament de Barcelona comenci a estudiar quines eines pot aplicar dins de les seves competències”.