Albiol fa una crida a la unitat contra el "totalitarisme independentista"

| ACN

El coordinador general del PP català, Xavier García Albiol, ha cridat aquest dijous a tots els constitucionalistes a "anar junts i no dividits contra el pensament totalitari" independentista que, segons ell, tracta d'imposar el Govern i el sector sobiranista.

"Cada dia som més, cada dia ens atrevim moltes més persones a donar la cara" a Catalunya, on dir obertament que no ets independentista no és fàcil, ha destacat en declaracions als mitjans després de participar en la presentació de la plataforma civil contrària al sobiranisme Concòrdia Cívica.

Albiol ha aplaudit que la societat civil s'agrupi i alci la veu per "enfrontar-se democràticament al pensament únic a favor de la independència", i ha cridat a trencar d'una vegada per totes i sense complexos la idea que l'independentisme és majoritari a Catalunya.