‘En Patufet’, a la recerca de la “quotidianitat” perduda

La popular revista d’humor ‘En Patufet’, que va continuar sortint després del 18 de juliol del 1936, va esdevenir una eina fonamental per seguir oferint una imatge de normalitat tant a adults com a nens , al mateix temps que va ajudar a molts a aprendre el català . Dues tasques que resumeixen la importància de la revista en temps de guerra, i que aquest dijous a la tarda, s’han volgut commemorar en la inauguració de l’exposició "Patufet en guerra, la il·lusió de la normalitat" al Memorial Democràtic, en què ha participat el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència Raül Romeva . La mostra, integrada per llibres, imatges originals i audiovisuals de l’època, estarà oberta al públic del 19 de gener al 31 d’agost del 2017.

L’exposició, comissariada per l'escriptor i crític literari Julià Guillamon, despulla la revista dels anys de la guerra i relata a través d'un humor bonhomiós els esforços per mostrar una situació sota control al voltant de les misèries de rereguarda. Sal, sucre, patates i són alguns dels aliments que es poden veure en els acudits, que es centraven en la manca de menjar i el mercat negre que hi havia, una realitat que ‘En Patufet’ va oferir crua i fent grans equilibris per evitar la censura a la qual estava sotmesa la premsa.

De fet, el conseller Romeva ha destacat la importància de la revista per esdevenir una manera de “combatre la censura”, al mateix temps que, segons ha explicat el conseller, “construïa un missatge d’esperança i recercava la quotidianitat”. Romeva ha afegit que 'En Patufet' ha anat sortint dels armaris com a reconeixement pel que significa la construcció de la normalitat en contextos de guerra.