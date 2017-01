El Govern i la CUP es reuneixen pels pressupostos

| Jordi Borràs

El Govern de la Generalitat i la CUP s'han reunit aquest dijous en una de les seves trobades per negociar els pressupostos i les esmenes dels anticapitalistes. Es dona la circumstància que la trobada es produeix just un dia després que el Govern, amb el president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras al capdavant, acordessin que encararien la negociació dels comptes sense voler tocar la política fiscal i, especialment, el tram autonòmic de l'IRPF per a les rendes de més de 60.000 euros, tal i com demana la CUP. A més, aquest dijous els anticapitalistes asseguraven que ningú els havia traslladat aquesta directriu, i es queixaven que no en sabien res. A la reunió d'aquest dijous, a més, hi ha el propi conseller d'Economia i vicepresident present.