El PDeCAT exigirà a Defensa que Catalunya pugui vetar algunes maniobres militars

| ACN Les forces armades espanyoles mantenen la seva presència a Catalunya amb prop de 1.500 soldats, concentrats bàsicament a les casernes del Bruc (Barcelona), de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà) i també a l’acadèmia militar de Talarn (Pallars Jussà). Són habituals les maniobres d’entrenament en diversos punts del territori, i especialment en boscos propers a poblacions gironines i al Parc de Collserola. Si el ministeri de Defensa comunicava als municipis afectats la seva intenció de dur a terme maniobres, des de fa uns anys la presència de militars en l’espai públic és una sorpresa recurrent per als veïns i el consistori afectat s’assabenta de la presència de l’exèrcit als seus dominis pels mateixos veïns que es queixen o fins i tot per les xarxes socials. El setembre de 2016, per exemple, el ministeri de Defensa va penjar a Twitter i Instagram imatges de soldats de l’exèrcit de Terra maniobrant a Collserola, a pocs metres dels espais que habitualment ocupen els usuaris. De fet, el Consorci del Parc de Collserola havia mostrat mesos abans el seu rebuig per la presència de militars, però el ministeri de Defensa ha continuat les seves actuacions d'entrenament militar, i de fet, ha denunciat el Parc per haver intentat fer fora l’exèrcit.











| ACN Davant de les constants queixes dels consistoris afectats i dels mateixos ciutadans, la representant del Grup Mixt a la comissió de Defensa del Congrés, la diputada del PDeCAT Míriam Nogueras, ha sol·licitat una “reunió bilateral” amb la màxima responsable política de l’exèrcit espanyol, la ministra María Dolores de Cospedal, per “exigir que Catalunya tingui poder de veto de maniobres i entrenaments militars a Catalunya quan es consideri que no estan justificades o que es poden fer en un altre lloc on no incomodin els ciutadans”, ha explicat El Món Nogueras. De fet, la diputada del PDeCAT espera reunir-se en els propers dies amb De Cospedal, “que s’ha compromès a tenir una reunió abans de final de mes”. Nogueras li traslladarà “el disgust dels ajuntaments afectats i el rebuig que genera l’exèrcit espanyol a Catalunya, que s’agreuja amb aquesta actitud inexplicable de Defensa de ni tan sols comunicar els dies de les maniobres”. | Arxiu El PDeCAT no aposta per prohibir amb carácter genèric les maniobres militars a Catalunya, sinó que vol “regular-les, i si cal, vetar-les”, perquè afegeix Nogueras, “ja entenem que si viuen a Barcelona no han d’anar a entrenar a l’Aragó”. En aquest sentit, la diputada independentista creu que si el ministeri de Defensa i la Generalitat es coordinen en aquest sentit, “començarem a fer pedagogia en la construcció de la República, perquè l’Estat també necessitarà estructures de defensa. Quan l’independentisme va a explicar el projecte a nivell internacional, no els demanen com serà el sistema sanitari català, sinó com serà l’exèrcit, i com defensarà Catalunya el teu espai aeri i marítim”, assegura.