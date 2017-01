| B.V. / EL MÓN Concòrdia Cívica s'ha presentat en societat. La nova plataforma que lidera la catedràtica lleidatana de Dret Constitucional Teresa Freixes, ha fet el seu primer acte a l'Auditori Barradas de l'Hospitalet, davant d'unes 300 persones. L'organització pretén uneix els constitucionalistes en contra de l'independentisme i, en la seva posada en escena, ha rebut l'empara i l'escalf dels polítics unionistes. A l'acte hi han assistit la cap de l'oposició i líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, al costat dels diputats Carlos Carrizosa i Matías Alonso, i del cap de files de Ciudadanos al Congrés, Albert Rivera. També hi ha assistit el coordinador del PP Català, Xavier García Albiol, al costat del regidor del PP a Barcelona Alberto Fernández Díaz. A primera fila també hi havia l'actual president de Societat Civil Catalana (SCC), Mariano Gomà, i l'expresident de la mateixa entitat i fundador de Somatemps, Josep Ramon Bosch. En diverses intervencions els ponents han criticat el PSC, absent en l'acte, amb retrets com ara: "Aquests no saben mai on estan".











| B.V. / EL MÓN Sortir de la penombra La portaveu de Concòrdia Cívica, Teresa Freixes, ha afirmat que els constitucionalistes i unionistes han de "deixar d'estar a la penombra" per sortir "a la llum". En aquest sentit, ha demanat un esforç perquè les associacions de la sala participin en fòrums i mitjans de comunicació per mostrar la visibilitat i garantir la veu de "tots els catalans". Freixes, que ha estat la primera en parlar, ha demanat el suport dels partits i entitats unionistes per fer front al "nacionalisme excloent", i recuperar la veu de la ciutadania. "No estem aquí en contra de ningú, ni per dividir, sinó per sumar i crear sinèrgies, i fer entendre que llei i democràcia no són incompatibles", ha conclòs.