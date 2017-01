Royo: "Merkel hauria gestionat un cas com el català amb molt més tacte i intel·ligència"

El secretari general del Diplocat, Albert Royo, ha defensat aquest dijous des de Baviera que Alemanya gestionaria un cas com el català “amb molt més tacte, intel·ligència i obertura de mires” que Espanya. Dies després d’una sentència del Constitucional alemany que nega la possibilitat d’un referèndum al land, Royo ha lamentat que “el mateix govern espanyol que diu que Escòcia i el Quebec no són aplicables a Catalunya ara diu que el cas de Baviera és un precedent” . “La situació és totalment diferent”, ha dit Royo, assenyalant que mentre a Baviera els independentistes són un 2% de la població i no tenen diputats, a Catalunya “un 80% volen un referèndum i hi ha majoria absoluta al parlament”.

El director de l’Institut d’Estudis Canadencs, Peter A. Kraus, que participa a les jornades, ha assegurat que els catalans són “una minoria estructural dins d’Espanya” i que “difícilment poden influir” en les decisions del govern central. Segons ell, “els models federals, com el del Canadà o Alemanya, poden resoldre molt millor els conflictes territorials” . L’expert canadenc també ha dit que “difícilment” es pot comparar Catalunya amb Baviera.

Royo ha defensat que el “conflicte polític” a Catalunya “només es pot resoldre amb mitjans democràtics” , però ha lamentat que actualment hi ha “400 casos oberts contra electes catalans”. Remarcant els exemples de Joan Coma, Artur Mas o Carme Forcadell, el secretari general del Diplocat ha dit que l’actitud espanyola és “un mal precedent per a les democràcies occidentals” perquè “s’estan perseguint penalment suposats delictes d’opinió”.

Per la seva banda, el catedràtic emèrit d’Història a la Universitat d’Erlangen-Nuremberg, Walther L. Bernecker, ha lamentat que Madrid hagi anat “massa sovint i massa aviat als tribunals per queixar-se de Catalunya”. Segons Bernecker, seria “raonable reformar la constitució espanyola després de 38 anys” per trobar una solució al cas català. L'expert ha negat que el nacionalisme català sigui "ètnic", i ha remarcat que es basa en una voluntat "d'autogovern".

A l’acte organitzat pel Diplocat a Baviera també hi participen Joan Vallvé, vicepresident d’Òmnium Cultural i exeurodiputat, Rainer-Olaf Schultze, catedràtic emèrit de Ciències Polítiques a la Universitat d’Augsburg, Alain G. Gagnon, catedràtic de Contemporary Québec a La Sorbonne de París, Ferran Requejo, catedràtic de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra, i Kai-Olaf Lang, del German Institute for International and Security Affairs (SWP).