Per al llavors president de la Fundació, Josep B.C., la Fiscalia demana vuit anys i un mes de presó i 46.500 euros de multa; i respecte als altres acusats, demana un any i 11 mesos per a Xavier S.B., i tres anys i un mes per a José C.M.

Segons les conclusions del Servei de Delictes Econòmics de la Fiscalia de Barcelona, els principals acusats van construir un entramat societari constituït per dos nivells d'empreses, el primer format pel grup d'empreses IMS, i el segon per un grup de 19 mercantils administrades per testaferros, que van utilitzar per a diversos delictes.

Els acusats, junt amb el president de la Fundació, "van abusar de la seva condició de rectors de l'esmentada fundació per extreure il·lícitament de la caixa social abundants fons d'aquesta entitat, que es van destinar a engrandir les arques del grup IMS, a través de tercers desconeguts".

Aquest desviament es va fer mitjançant factures falses per serveis inexistents i per un préstec directe, de manera que, segons els càlculs del fiscal, l'import total il·lícitament desviat de la Fundació a IMS entre 2004 i 2007 va pujar a 1.786.651,46 euros, i quan arribaven a l'esfera d'IMS "es convertien en diners en efectiu, ignorant en què i per qui van ser finalment destinats".

Quan van saber que eren sota investigació, aquests tres acusats van tractar de "difuminar la seva responsabilitat per una altra via", per la qual cosa es va convèncer al llavors administrador de Copisa, l'imputat José C.M., perquè fes front al deute amb la Fundació, involucrant Xavier S.B., vinculat a Catalunya i Territori, que presumptament va aparentar que cobrava un préstec de Copisa a càrrec de serveis futurs per a l'empresa.

"Injustificat benefici" a Unió

Alhora, el fiscal ha constatat que es va produir "un injustificat benefici econòmic" a Unió en perjudici de la Fundació, en deixar de cobrar-li el 2005 el lloguer de cinc locals a Tàrrega, Lleida i Tarragona, i una venda dels immobles a un preu inferior al de mercat.

Paral·lelament, l'empresa Kontrast Produccions, dedicada a organitzar congressos i esdeveniments, va facturar serveis prestats a UDC a l'empresa IMS per valor de 116.483,72 euros, i els principals acusats van utilitzar per a això "fons rebuts de la Fundació Catalunya i Territori", a més que algunes d'aquestes factures les va pagar directament l'esmentada fundació.