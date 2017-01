Mundó: “Són els segons pressupostos més alts de la història de Justícia”

| Parlament de Catalunya

El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha assegurat aquest dijous que els pressupostos del seu departament per aquest any són “els segons més alts de la història de Justícia”. Estan previstos un total de 951 milions.

En aquest sentit, durant la Comissió d’aquesta conselleria per presentar els comptes pel 2017, Mundó ha explicat que aquest any hi ha un augment del 16%, un total de 133 milions més que el 2015.

Segons el conseller, aquests pressupostos són molt semblants als del 2010 perquè era "l'últim pressupost aprovat abans de les retallades". De fet, Mundó ha explicat que aquest era bastant elevat perquè "preveia posar en funcionament la ciutat de la Justícia".

C’s no es creu les xifres

Després de la intervenció del conseller de Justícia, Carles Mundó, el diputat de Ciutadans i vicepresident segon de la Mesa del Parlament, José María Espejo-Saavedra, ha denunciat que “ens trobem en una ficció separatista i una ficció pressupostària, que es reprodueix en cada departament, perquè vostès venen a presentar uns pressupostos que no saben si la CUP els aprovarà”.

De fet, Espejo-Saavedra ha acusat el conseller de mentir en les xifres. Segons el diputat, l’augment del 16% d’inversió d’aquest any en els pressupostos de Justícia “no és cert”, sinó que “és molt menys”. Tot seguit també s’ha adreçat a Junts pel Sí per dir-los que “vostès han volgut que la CUP tingui més poder que el Parlament”.