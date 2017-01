El preu de venda d'habitatge puja un 22% a Catalunya, el triple que la mitjana de l'Estat

El preu de venda d'habitatges a Catalunya ha augmentat un 21,5% aquest 2016 . Aquest creixement és el més elevat de l'Estat, on ha augmentat de mitjana un 7,69% , segons dades que ha posat de manifest el president executiu de 'Noteges Consulting', José Luis Jimeno.

Però aquesta tendència a l'alça ja s'hauria acabat, segons Jimeno, que ha assegurat que d'ara endavant es registrarà un estancament generalitzat de preus per una manca de demanda de compra de pisos , i per la baixa demografia, a més de l'impacte de la crisi que impedeix a les famílies la compra d'un habitatge pels baixos salaris.

L'informe del 'Club Noteges' explica que la mitjana de preus dels pisos venuts a Catalunya es va situar en 180.244 euros per pis, cosa que suposa uns 1.800 euros el metre quadrat. Per localitats, Castelldefels va ser la més cara, amb uns 377.242 euros per habitatge de mitjana, mentre el promig a Barcelona va ser de 154.936 euros de mitjana el 2016.





Un altre dada que aporta l'estudi del 'Club Noteges' és que el descompte que van haver d'aplicar els venedors de pisos catalans per cada un dels habitatges que es va posar al mercat de venda va ser d'uns 87.510 euros, passant dels 267.754 euros de mitjana que s'oferien com a preu de sortida fins als 180.244 de mitjana que finalment es van adquirir. L'informe també assegura que el 58,87% de les vendes que es van registrar a Catalunya el 2016 es van fer en pagament al comptat i que el 41,13% van necessitar finançament bancari.