C’s acusa JxSí de “voler donar més poder a la CUP que al Parlament”

| ACN

La CUP protagonitza la majoria d’intervencions de l’oposició en les comissions en què els consellers expliquen els comptes de cada departament. Els cupaires, de fet, comparteixen protagonisme amb la famosa partida de 5,8 milions d’euros del referèndum a Economia –que també ha estat denunciada pel PP i C’s a la comissió de Cultura-. Després de la intervenció del conseller de Justícia, Carles Mundó, el diputat de Ciudadanos José María Espejo-Saavedra ha denunciat que “ens trobem en una ficció separatista i una ficció pressupostària, que es reprodueix en cada departament, perquè vostès venen a presentar uns pressupostos que no saben si la CUP els aprovarà”. I tot seguit s’ha adreçat a Junts pel Sí per dir-los que “vostès han volgut que la CUP tingui més poder que el Parlament”.

Tant és així que Ciudadanos ha lamentat que “la CUP mana i decideix quan i com” es poden aprovar uns pressupostos, Espejo-Saavedra s’ha preguntat si “els consellers del Govern també assistiran a l’assemblea de la CUP sobre els pressupostos”. El diputat de C’s es refereix al consell polític + GAP que celebren els cupaires el proper 28 de gener, que en cap cas no és una assemblea.

Per altra banda, el diputat de C’s ha volgut posar en contradicció el conseller Mundó preguntant-li com és possible que “si vostès aquest any tenen previst trencar el marc autonòmic i saltar-se la constitució, en cas de ser aprovats, aquests pressupostos s’hauran d’executar conforme a la legislació espanyola i ho saben”. També ha preguntat si en cas de fer un “hipotètic referèndum”, si guanyés el no, acceptarien que Catalunya s’hagi quedat sense veu per haver deixat la cadira buida dels catalans a Madrid, en un diàleg i negociació tan important?”, ha dit en referència a l’absència de Puigdemont a la conferència de presidents.