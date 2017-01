| Jordi Borràs

Les entitats sobiranistes preparen una "gran mobilització massiva i de demostració de força" pel 6 de febrer, la data que comença el judici d'Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per haver organitzat el procés participatiu del 9-N. Segons ha pogut saber El Món, l'ANC, Òmnium, l'AMI i l'ACM demanaran que la ciutadania s'inscrigui per aquesta mobilització, tal i com ja és habitual en les accions de les Diades de l'Onze de Setembre.

Les inscripcions podrien obrir-se aquesta mateixa setmana, ja que l'ANC espera mobilitzar el més aviat possible les seves assemblees territorials entre dissabte i diumenge. Les entitats són conscients que els èxits de les Diades de l'11-S es deuen, en gran part, a la bona organització i a les inscripcions, però tenen clar que l'Onze de Setembre és una data ben assenyalada.

En canvi, les quatre organitzacions saben que caldrà fer un esforç per difondre l'acció del 6-F i, sobretot, aconseguir que la gent s'hi inscrigui. Cal tenir en compte que en les diverses concentracions davant del TSJC -que ja han coordinat les entitats-, la ciutadania hi podia assistir sense que se li demanés cap confirmació.