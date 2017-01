| Ajuntament de Malgrat de Mar

El PSC perdrà l'alcaldia de Malgrat de Mar per primer cop en democràcia. Els seus exsocis, Junts Per Malgrat (JxM), han trencat el pacte de governabilitat i presentaran una moció de censura amb CiU, ERC i la CUP per fer fora l'alcalde, Joan Mercader.