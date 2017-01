| Jordi Borràs

La CUP assegurat que el Govern no li ha fet saber l'acord entre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident Oriol Junqueras, pel qual volen abordar la negociació pressupostària sense posar sobre la taula l'apujada de l'IRPF a les rendes de més de 60.000 euros que reclama l'esquerra anticapitalista. Fonts cupaires han apuntat a l'ACN que la CUP manté les esmenes que van presentar als comptes i que per tot plegat entenen que la negociació amb l'executiu català segueix oberta. En aquest sentit, consideren que el Govern hauria de notificar al país i a la taula de negociació amb els cupaires qualsevol canvi de posició en la negociació per als comptes del 2017.