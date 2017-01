Estabilitzat l’incendi forestal al Coll dels Rajolers a Tortosa

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat a tres quarts de dotze del migdia l’incendi que des d’aquesta matinada afecta el terme municipal de Tortosa, a la zona del Coll dels Rajolers . Els bombers concentren els seus esforços sobretot a la zona del barranc de l’Espluga, on hi ha la cua i el flanc esquerre de l’incendi per evitar que amb el canvi de vent -ara bufa de mestral però està previst que canvi a llevant- s’obri per aquesta zona per on tindria més potencial per avançar. Una quarantena de dotacions terrestres amb quatre unitats del GRAF i quatre mitjans aeris treballen en les tasques d’extinció del foc, que ha afectat 35 hectàrees de vegetació, segons els Bombers.

El Departament d’Interior investiga les causes del foc, que tot apunta que podria haver estat provocat després que s’han detectat cinc o sis focus pràcticament simultanis. Mentrestant els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals han iniciat una investigació per esclarir les causes de l'incendi. Com ha explicat el director dels serveis territorials d'Interior a les Terres de l'Ebre, Joan Juan Aixa, el foc ha començat a quarts de cinc de la matinada en, al menys, cinc focus diferents, tots prop de camins, consecutius, fet pel qual es valora que hagi estat provocat. "Pot ser que no siguin causes naturals, com es evident", han apuntat.



El foc ha afectat una zona semi-urbana i forestal. Vuit veïns han abandonat la casa pel seu propi peu i una senyora d'avançada edat, amb mobilitat reduïda, ha estat desallotjada pels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) i la Policia Local de Tortosa. A més, set veïns han marxat dels seus masos per voluntat pròpia. Cap persona ha resultat ferida ni cap habitatge ha quedat afectat pel floc però sí s'hauria cremat un magatzem particular. La fumera també ha obligat mantenir confinats els treballadors d'una empresa de materials de la construcció però no ha calgut interrompre en trànsit de la carretera C-42, l'autovia entre Tortosa i l'Aldea.