Santi Vila defensa una cultura “lliure d’interessos partidistes”

| Parlament de Catalunya

"És urgent sortir en defensa de la cultura com a element cohesió social i com a garantia de preservació de les llibertats", ha assegurat el conseller de Cultura, Santi Vila, durant la presentació dels pressupostos del seu departament al Parlament, que registren un increment del 9,3%. Vila ha argumentat que el seu departament té la missió de garantir que la cultura “ha de ser el principal bastió de les llibertats i la democràcia, i hem de fer un relat sobre la cultura que sigui durador en el temps, per sobre dels interessos partidistes”.

En aquest sentit, el conseller de Cultura ha avisat que la globalització és una arma de doble fil, i si bé serveix per convertir en global una cultura, també “posa en risc el valor del patrimoni i ens pot fer oblidar que som hereus d’una cultura, que és la garantia de preservació dels nostres valors constitucionals més profunds, allò que està en l’origen de la nostra nació”.

És per aquesta raó que Santi Vila ha explicat que el seu departament centra els esforços en projectes que donen a la cultura un caràcter social, “per tal que ningú se senti exclòs de la cultura”, i ha afegit que, sense deixar de banda l’estímul a la producció, “volem posar l’accent en la dimensió social de la cultura com a element de procés i d’inclusió social, amb participació de tothom, com un element de l’estat del benestar però també com una responsabilitat de tots”.

També ha defensat la internacionalització de la cultura catalana, i ho ha exemplificat amb un increment del 10,5% a l’Institut Ramon Llull, que s’ha complementat amb un compromís explícit de les Illes Balears i el País Valencià, a més del govern d’Andorra. “La projecció de la llengua catalana té a complicitat del govern de Catalunya, de les Illes Balears, del País Valencià i també de l’Ajuntament de Barcelona”, ha conclòs el conseller.