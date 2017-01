Rull admet que el Govern té les mans lligades amb Renfe

| Parlament de Catalunya

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha tornat a denunciar aquest dijous els incompliments del Ministeri de Foment amb Renfe i el Govern. Rull ha admès que la Generalitat té les mans lligades amb l’operador ferroviari.

En aquest sentit, durant la Comissió d’aquest departament per presentar els seus pressupostos, el conseller ha lamentat que hi ha “140 milions d’euros que haurien de ser als pressuposts des del 2010 per pagar l’operador ferroviari”. A més, Rull ha explicat que el Govern ha hagut de posar diners per arreglar infraestructures que són d’Adif. “Ja hem finançat 12,5 milions en reparacions”, ha avisat.

Els 140 milions a què es refereix Rull corresponen al preu del servei que presta Renfe a Catalunya, però el cert és que el Govern podria escollir un altre operador. Per què no ho fa? Perquè l’Estat mai no ha complert la llei del traspàs de la gestió del servei de Rodalies a la Generalitat rubricat l'any 2010. D’aquesta manera, el govern espanyol paga directament a l'operador ferroviari sense passar per la Generalitat. De manera que si la Generalitat volgués desfer-se de Renfe i fes un concurs públic, no tindria cap garantia que aquest dèficit arribés per poder-lo pagar a un nou operador.

Per altra banda, el titular de Territori i Sostenibilitat ha assenyalat que la seva conselleria té un pes “del 42% de despesa per inversió”, i ha afegit que “és la gran punta de llança d’inversió del Govern”.

Sobre si aquest any els pressupostos del departament són superiors als del 2015, Rull ha manifestat que “és difícil de comparar amb paràmetres estrictes perquè hem perdut les competències en Habitatge, però hem incorporat polítiques de biodiversitat d’Agricultura”.

En aquest punt, sobre les infraestructures i la mobilitat, el conseller ha insistit que el Govern té “la necessitat de tenir una visió a llarg termini. Per fer grans transformacions de país es necessiten molts anys. Estem preparant projectes perquè en un moment de millora financera puguem actuar amb contundència”.

“La nostra gran aposta és transport públic. Hi destinem 58,77% del pressupost. El 2016 hem batut rècord en el nombre viatges, un total de 955 milions”, ha dit.