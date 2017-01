| ACN

El Govern de la Generalitat, les quatre Diputacions catalanes, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'ACM i la FMC, l'Ajuntament de Barcelona i els ajuntaments catalans han presentat aquest dijous un conveni comú que presentaran a les empreses de subministrament energètic –gas i electricitat- per poder acabar amb els casos de pobresa energètica. D'aquesta manera, les administracions catalanes fan un front comú per pressionar les energètiques i intentar que signin aquest conveni, donat que si ho volen negociar amb cada ajuntament s'hi trobaran amb el mateix model de conveni. El document presentat obliga les subministradores a fer-se càrrec de com a mínim el 50% del cost de les factures de les famílies en situacions vulnerables, i estableix els mecanismes de bonificació i descompte de la despesa, de la condonació de deutes, i el protocol d'actuació. El conseller d'Empresa, Jordi Baiget, ha avançat que la Generalitat començarà ja mateix les converses amb les empreses i, tant el Govern com els ajuntaments donen un termini "d'entre mes i mig i dos mesos" perquè les companyies el signin. Si no ho fan, les administracions podran emprendre accions sancionadores quan hi hagi risc o evidències d'estar incomplint la llei.