Dastis creu que Puigdemont no tindrà èxit explicant el referèndum a Brussel·les

| Europa Press

El ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, s'ha mostrat aquest dijous convençut que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, no aconseguiran els objectius marcats a la visita que faran el 24 de gener al Parlament Europeu, on exposaran que una majoria dels catalans i dels seus representants volen un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya. Segons Dastis, "a la UE tothom és conscient de quina és la situació interna d'Espanya, que hi ha un desafiament a Catalunya, i que nosaltres abordarem aquest desafiament aplicant els principis i valors reconeguts a la Constitució i al propi article 4 de Tractat de la UE, que recull el respecte a l'organització interna dels estats membres, a la seva organització constitucional i a la seva obligació de defensar els seus elements fonamentals, entre els que hi ha la integritat territorial".