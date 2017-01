Munté insta la CUP a ajornar el debat fiscal fins que Catalunya sigui independent

| ACN

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha demanat a la CUP que ajorni el debat sobre el model fiscal fins que Catalunya sigui independent. Segons ha defensat en una entrevista a Ràdio 4, “el problema fiscal no es resoldrà fins que Catalunya tingui les eines d’un estat” i ha instat a confrontar els diferents models “legítims” en un futur. En aquest sentit, Munté ha qualificat els pressupostos “d’instrumentals” per poder fer el referèndum. Respecte les demandes dels cupaires sobre ensenyament i renda garantida de ciutadania, la consellera ha assegurat que són dues prioritats pel Govern i veu marge de negociació amb la renda garantida per trobar “la fórmula més positiva i realista”.