El Parlament votarà una moció per legalitzar l'eutanàsia i el suïcidi assistit

| E. P.

El proper ple del Parlament del 25-26 de gener debatrà i votarà una moció de SíQueEsPot per despenalitzar l'eutanàsia i el suïcidi assistit, amb la finalitat d'impulsar al Congrés un projecte de llei que modifiqui la legislació. La moció, recollida per Europa Press, planteja que el Parlament porti a la Cambra baixa una proposta legislativa perquè la competència és estatal. També insta el Govern a crear aquest any un 'Observatori de la mort' que reculli "dades crucials" com on i com mor la gent a Catalunya, per extreure conclusions i propostes de millora sobre l'ajuda i l'accés a tractaments i serveis, i estendre així les garanties d'una mort digna.