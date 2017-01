Els Mossos detenen Hasel i el porten a declarar al jutjat després d'haver ignorat dues citacions

| EUROPA PRESS

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres cap a les 9 del matí el raper lleidatà Pau Rivadulla, conegut artísticament com Pablo Hasel, i el van dur al jutjat perquè declarés sobre les presumptes agressions, insults i coaccions a periodistes, durant un enfrontament a la Universitat de Lleida (UdL) el 2 de juny de 2016. El jutjat va emetre l'ordre de detenció després que Hasel no es presentés a declarar per aquests fets en cap de les dues ocasions anteriors en què havia estat citat. Els agents el van dur finalment al jutjat, on va declarar a dos quarts de dotze del matí. Els fets van tenir lloc quan els mitjans de comunicació van intentar cobrir una protesta de treballadors i professors contra l'ocupació del despatx del rector per part d'estudiants i joves externs a la universitat i hi va haver un enfrontament amb alguns periodistes que estaven cobrint la notícia, als quals van empentar i llençar líquids. Arran d'aquests fets, dos periodistes de TV3 van denunciar els fets així com la mateixa cadena, per danys a la seva seu, que va aparèixer amb pintades i vidres trencats dies després.