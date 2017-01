La parròquia de Santa Anna de Barcelona acull els sensesostre per l'onada de fred

La parròquia de Santa Anna de Barcelona acull les persones sense sostre des d’aquest dimarts a la nit i fins diumenge durant l'onada de fred que afecta la capital catalana i la resta del país . La monja teresiana Viqui Molins ha assenyalat que estaven treballant en la iniciativa d’habilitar a la parròquia un espai obert les 24 hores per acollir els sensesostre però davant la forta baixada de les temperatures han hagut d’accelerar la proposta i a partir d’aquest dimarts han obert les portes per rebre les persones sense llar. Durant aquesta primera nit la parròquia ha acollit una trentena de persones a qui els han ofert allotjament i menjar.

Viqui Molins ha explicat que la sala capitular s’ha convertit a partir d’aquest dimarts en un dormitori mentre la capella s’ha transformat en una sala d’acolliment de les persones sense sostre i on els voluntaris hi porten cafè, fruita o pastes. La monja teresiana ha subratllat que la iniciativa pretén donar un “sentit d’acollida, no un sentit de beneficència”.



D’altra banda, Arrels Fundació també ha proposat obrir algunes estacions de metro a la nit per poder acollir les persones que dormen al carrer. És tan factible com obrir, provar-ho i intentar buscar solucions fins que les trobem”, ha assenyalat en declaracions a BTV el director de la fundació, Ferran Busquets. “Està clar que si hi ha gent dormint el carrer és perquè alguna cosa estem fent malament entre tots”, ha etzibat Busquets, que ha afegit que algunes persones sense llar no és que es neguin a acudir als albergs municipals "sinó que no els donem la solució adequada".