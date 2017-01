Rufián assegura que Errejón és més valent defensant el referèndum que Fachin

En aquest sentit, Rufián ha assegurat que està d'acord en les lloances als 'comuns' de l'exvicepresident de la Generalitat Josep-Lluís Carod-Rovira, i ha dit que Catalunya necessita "set o vuit milions d'errejones" a Espanya, però el problema és que no existeixen. El republicà ha dit que Carod "té tota la raó" en celebrar que per primera vegada un partit defensi des de Madrid el referèndum català, i ha dit que Errejón és un gran polític i intel·lectual.



Tot i això, ha assegurat que se sent més identificat amb la manera d'entendre la política del líder de Podem, Pablo Iglesias, amb qui ha dit tenir més afinitat personal. Rufián ha assegurat que el referèndum no és un somni i es durà a terme, i ha afegit que per a això és necessària la participació de moltes forces: "Agradi més o menys, sense Convergència no es pot fer".

Preguntat per la pobresa energètica, ha dit que és "terrorisme d'Estat" que hi hagi gent que es mori de fred per no poder posar la calefacció.