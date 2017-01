Diversos morts a l'hotel soterrat per una allau després dels terratrèmols a Itàlia

Diverses persones han mort en un hotel soterrat per una allau després dels terratrèmols d'ahir a Itàlia . Antonio Crocetta, el cap d'un dels equips de rescat que treballen a l'hotel Rigopiano, situat a la localitat de Farindola, al centre d'Itàlia i que va quedar el dimecres soterrat per una allau de neu, ha assegurat que hi ha "molts morts" a l'interior de l'establiment. Protecció civil de l'ajuntament de Penne, ha explicat que a l'hotel hi havia 22 hostes registrats (2 nens), i 7 treballadors.

Els equips desplegats a la zona han aconseguit rescatar a dues persones a l'exterior de l'hotel, una d'elles amb símptomes d'hipotèrmia i que ha hagut de ser traslladada en helicòpter a un hospital. Es troba ferida en estat greu però la seva vida no corre perill. Els testimonis dels fets han relatat que l'hotel va patir una allau de neu d'una força inaudita en aquesta zona. Fins al lloc dels fets els bombers han desplaçat un helicòpter per a evacuació. Els primers equips de rescat no han arribat a la zona de l'hotel fins a passades les 4.00 hores, i una vegada allà han aconseguit salvar a dues persones.

El centre d'Itàlia ha patit una sèrie de terratrèmols, quatre dels quals han superat els 5 graus de magnitud a l'escala Richter. Tots ells s'han registrat a una zona pròxima a l'epicentre del terratrèmol del passat 24 d'agost a Amatrice, on hi va haver prop de 300 morts. El primer tremolor, de 5,3 de magnitud, es va produir a les 10:25 i una hora després n'hi va haver dos més de 5,4, i 5,3 graus. A les 14:33 es va produir un nou tremolor de 5,1, segons l'Institut Nacional de Geofísica i Vulcanologia (INGV). A més, hi ha hagut desenes de rèpliques de menor intensitat, algunes per sobre de 4.