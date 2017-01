El fred intens es manté tot i que les mínimes no cauen tant com la nit anterior

L’onada de fred siberià encara es deixa notar a Catalunya amb temperatures molt baixes tot i que els valors mínims no han caigut tant com la nit de dimarts a dimecres . Així, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), la temperatura més baixa s’ha tornat a registrar a Das (Cerdanya), amb -19,3 graus, dos més que la nit anterior; a Puigcerdà -11,7 graus, uns tres més i Vielha -10,3 graus, a diferència dels -13,3 graus de la nit anterior. En aquesta ocasió, les temperatures a la costa s’han mantingut majoritàriament per sobre els zero graus, tot i que, per exemple, a Malgrat de Mar encara s’han registrat -1,6 graus, i a Tarragona -1 graus. A Barcelona, les temperatures han oscil·lat entre els 2 i 4 graus, depenent de l’observatori, mentre que a Girona s’han assolit els -6 graus i a Lleida els -4,5 graus.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dijous s’han registrat valors una mica més alts a causa dels núvols i que la massa d’aire és menys freda en general, amb l’excepció de l’Empordà per l’afebliment del vent, com per exemple a La Bisbal d’Empordà, amb -5,2 graus; Castell-Platja d’Aro, amb -0,3 graus; Torroella de Fluvià, amb -4,3 graus; Roses, amb 2,7 graus o Portbou, amb 0,2 graus.



El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) manté la previsió d'onada de fred amb temperatures extremes de forma generalitzada a Catalunya per aquest dijous al matí, tot i que amb tendència a perdre una certa intensitat al litoral. La previsió s'estén també a la matinada de dijous a divendres i al matí del divendres, moment en el qual es preveu que la situació ja començarà a millorar cap a valors més habituals i no tan extrems. Aquest matí, es mantenen tallades dues carreteres com a conseqüència de la neu. Es tracta de la BV-4024 de Bagà a Coll de Pal i la C-28, de Vaquèira al Cap del Port. A més, calen cadenes entre La Peülla i Cap del Port, també a la C-28, per la presència de neu a la calçada, segons el Servei Català de Trànsit.