El PDeCAT sospesa que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sigui candidat per Girona i el seu antecessor en el càrrec, Artur Mas, per Barcelona en cas de no ser inhabilitat pel judici del 9N abans que es convoquin unes eventuals eleccions. Així ho han explicat a Europa Press diferents fonts del partit després que Puigdemont tanqués la porta a ser el cap de llista en unes eleccions catalanes i que Mas no s'autodescartés i insinués que el president català formarà part de la llista. "L'únic que s'ha autodescartat fins ara és Puigdemont, ningú més ha de fer-ho. I jo estic dins dels que no han d'autodescartar-se. No ho ha de fer ningú més perquè la situació del país és la que és", va sostenir el també president del PDeCAT.

A més, està previst que la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) jutgi a Artur Mas i a les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau del 6 al 10 de febrer per la consulta del 9N, que podria inhabilitar-los per exercir càrrecs públics. El mateix Mas va pronosticar que l'inhabilitaran, però podria recórrer la sentència, la qual cosa li permetria ser candidat fins que la sentència fos ferma. Segons apunten algunes fonts, el judici podria ser una bomba d'oxigen electoral per Mas , a qui jutgen per delictes de desobediència i prevaricació -que podrien implicar una condemna d'inhabilitació-, després que es descartés citar-lo per malversació de fons, la qual cosa sí podria haver suposat pena de presó.

També cobra força la possibilitat que Mas formi part de la llista electoral però no l'encapçali, la qual cosa permetria igualment incorporar el seu nom i el de Puigdemont en una mateixa candidatura a la recerca del màxim nombre de vots, i deixar que la lideri algú que les bases vegin com a cara nova. I és que hi ha els qui asseguren que Mas no serà el candidat perquè no representa la renovació que volien al PDeCAT i perquè no s'entendria que un expresident de la Generalitat es presentés de nou amb el risc de quedar-se en l'oposició, i hi ha qui fins i tot constata dificultats per trobar a algú que vulgui ser cap de cartell sabent que, sobre la base de les enquestes, podria no guanyar.

Diferències entre famílies





El que evidencien tots aquests moviments és que, quan Puigdemont va insistir en la seva negativa a ser candidat, les diferències entre les famílies del PDeCAT prossegueix, i marquen posicions i teixeixen aliances per afrontar la situació que pugui derivar-se els propers mesos a Catalunya, tenint en compte que dins del partit hi ha els qui no creuen que el referèndum se celebri. Per això, algunes famílies ja treballen amb la possibilitat que se celebrin primàries en el partit per triar un candidat, com estableixen els estatuts de la formació, encara que també hi ha qui no creu que es duguin a terme, i més si el calendari electoral es precipita.



En cas que Mas fos el candidat, determinades fonts donen per fet que posaria de número dos la portaveu del Govern, Neus Munté, i per tant podria substituir-lo si fos inhabilitat, tot i que també existeix la possibilitat que la també consellera de Presidència es postuli com a candidata. Altres noms que sonen són el de l'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès i presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i el del conseller de Cultura, Santi Vila, que no descartaria tampoc ser candidat a l'Ajuntament de Barcelona, entre d'altres.