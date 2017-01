| ACN

La CUP ha votat aquest dimecres en contra de les esmenes a la totalitat al pressupost de la Conselleria d'Interior presentades per Ciutadans, PSC, SíQueEsPot i PP, tot i que ha advertit que li "sobren les raons" per esmenar els comptes presentats per aquest departament.

En la seva intervenció a la comissió del Parlament en què s'ha debatut el pressupost, la diputada de la CUP Mireia Vehí ha assegurat que no estan d'acord amb la gestió política dels Mossos d'Esquadra i el model de seguretat, però que han decidit permetre el tràmit.

La diputada ha criticat la hipocresia dels grups que han presentat una esmena a la totalitat del Pressupost d'Interior quan, al seu parer, només reflecteix l'augment d'efectius i de comissaries de Mossos que és el que han demandat en l'últim any, i que per això s'han decidit a "atacar" a la CUP.