El Govern es tanca a negociar amb la CUP la fiscalitat

Les esmenes de la CUP al pressupost del Govern ja estan sobre la taula. I l'Executiu català ha decidit analitzar-les i abordar-les amb una posició inicial comuna i col·legiada en el tema més delicat de les peticions dels anticapitalistes: la pujada de l'IRPF a les rendes de més de 60.000 euros. El passat dimarts, després de la reunió del Govern, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, es van reunir en solitari per consensuar una posició conjunta. Tal i com ha avançat l'Ara i ha pogut confirmar l'ACN per fonts de l'Executiu, tots dos van decidir encarar la negociació de les esmenes de la CUP amb la porta barrada a tocar l'IRPF . Així, el Govern en ple i els dos partits que conformen JxSí mantenen una posició d'inici de la negociació comuna i col·legiada, sense acceptar que aquest impost s'apugi com demana la CUP per aprovar els pressupostos per al 2017.

Les posicions del PDeCAT i ERC sobre l'IRPF, i sovint amb altres impostos, no han estat exactament iguals, i a porta tancada els de Puigdemont mai han volgut cedir en l'increment de la política fiscal i els de Junqueras apostaven per cedir , si més no en part, a la demanda de la CUP. Un cop presentades les esmenes dels anticapitalistes de manera formal, però, el Govern ha hagut de prendre una decisió i posar d'acord a JxSí per negociar amb la CUP sense fissures en el discurs.

De tota aquesta política fiscal dels anticapitalistes, el Govern, de moment, no accepta res. Tot i això, fonts de l'Executiu admeten que el punt més complicat és el de l'IRPF, donat que el PDeCAT s'ha tancat sempre molt a cedir en aquest punt i la CUP s'ha entestat en "guanyar" aquesta batalla, que sovint venen com a "ideològica". Des d'ERC, sempre havien plantejat que per a ells el més important és el referèndum i que si el problema era posar d'acord a PDeCAT i CUP en matèria fiscal, els republicans acceptarien qualsevol proposta que ells dos poguessin pactar i negociar.

Ara, però, el Govern pren una postura comuna i col·legiada. I passa per tancar la porta a l'increment fiscal. Si més no, aquesta és la foto fixa que actualment té la negociació i la postura de l'Executiu. Però les mateixes fonts accepten que les converses estan encara en marxa, que ningú s'ha aixecat de la cadira i que si hi ha altra proposta que fa que tothom estigui còmode, ni PDeCAT, ni ERC, ni el Govern hi posaran problemes.

D'altra banda, les mateixes fonts de Govern remarquen que aquests són una pressupostos instrumentals, on la prioritat segueix sent el referèndum i que això hauria de primer a l'hora de poder facilita que els comptes tiressin endavant per aconseguir els objectius de la legislatura. A més, destaquen que amb la proposta de pressupostos que fa el Govern no s'apugen impostos per no incrementar la pressió fiscal i que les negociacions amb la CUP ja han propiciat acords o aproximacions molt sòlides en el pressupost del departament d'Ensenyament i en l'implementació de la Renga Garantida de Ciutadania.