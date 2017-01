Albiol assistirà a la presentació de la nova entitat “constitucionalista” Concòrdia Cívica

El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol , assistirà dijous a la presentació pública de la nova entitat Concòrdia Cívica . També està previst que hi hagi representació de C's. La nova organització està impulsada per la catedràtica de Dret Constitucional Teresa Freixes amb l’objectiu d’agrupar els “constitucionalistes catalans” i “defensar els drets civils col·lectius i ser la veu de tot s”.

En el seu manifest, l’entitat acusa el Govern d’haver actuat “sectàriament i no per a tots els catalans” i “posant en risc la convivència”. Davant d’això, defensa que els constitucionalistes han esdevingut un “exemple de civisme, contenció i ‘fair play’” i considera que ha arribat el moment que la ciutadania “restauri el teixit social català que el poder nacionalista ha empobrit”.

L’organització s’ha format entorn a la catedràtica Teresa Freixes i ha donat a conèixer el seu manifest a través de les xarxes socials. Concòrdia Cívica es presentarà aquest dijous a la societat en un acte públic que se celebrarà al vespre a l’Hospitalet de Llobregat. En l’acte hi participarà una delegació del PPC encapçalada per Albiol, així com membres de C’s.