El polític i exconseller Josep-Lluís Carod-Rovira ha lloat Podemos i el seu número dos, Íñigo Errejón . En un acte compartit amb el secretari polític podemita i el líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, Carod ha assegurat que "l'adversari d’un independentista d’esquerres no pot ser mai un autodeterminista d’esquerres" .

Carod ha alertat que és un "error" carregar contra gent que defensa drets democràtics, en referència a Podemos i a totes les alcaldies on hi governen formacions vinculades al grup de Pablo Iglesias, i que defensen el dret a decidir.

"Qui defensa el contrari no entén que les aliances són més fortes com més gent agafin", ha subratllat Carod, que s'ha mostrat "cansat del procés". "No puc més, que s’acabi, i que s’acabi bé, i els temes polítics acaben bé si acaben a les urnes", ha sentenciat.