El secretari polític de Podemos, Íñigo Errejón, ha emplaçat l’Estat espanyol a pactar i acordar un referèndum sobre la independència de Catalunya per evitar l’escenari unilateral. Així ho ha assegurat en un contacte amb els periodistes abans de l’acte ‘Catalunya, entre Ítaca i Icària’, amb Xavier Domènech i Josep-Lluís Carod-Rovira.

La "recepta" d'Errejón és clara: democràcia i un "lliure acord" que permeti que la ciutadania voti en un referèndum pactat. "Perquè no hi hagi unilateral hi hauria d’haver algú a l’altra banda oferint alguna cosa", ha apuntat el número dos de Podemos.