El ‘Brexit’ de May aguditza tensions a Escòcia i Irlanda del Nord

| Reuters Si Escòcia i Irlanda del Nord haguessin votat al marge del Regne Unit el referèndum sobre la seva permanència a la UE, els dos estats haurien votat seguir-ne formant part. A Escòcia el ‘Remain’ va obtenir un 62% dels vots i a Irlanda del Nord un 56%. L’endemà del ‘Brexit’ molts van llegir que aquestes dades abocarien a Escòcia i a Irlanda del Nord a la convocatòria d’un segon referèndum d’independència en el cas d’Escòcia, i a un referèndum sobre la reunificació d’Irlanda. Nicola Sturgeon, primera ministra escocesa i líder de l’SNP, ja va avisar aleshores que amb aquells resultats un “segon referèndum” era “altament probable”. I la postura, sis mesos i mig després, continua sent la mateixa. Després del discurs de May d’aquest dimarts, en què ha explicat com sortiria el Regne Unit de la Unió Europea, Sturgeon ha tornat a repetir que la primera ministra britànica no està atenent als interessos dels escocesos i que "s'equivoca si pensa que podrà arrossegar Escòcia fora de la UE i del mercat únic sense conseqüències".











Escòcia considera que està legitimada per a fer un segon referèndum. Compta amb majoria independentista al Parlament Escocès i ja coneix quines són les intencions de May. La línia vermella de Sturgeon era precisament la permanència del Regne Unit al mercat únic, però aquesta possibilitat ja ha quedat clar que no està sobre la taula: “Escòcia té la capacitat de triar entre aquest futur i un de diferent", ha dit Sturgeon aquest dimarts. “I amb els seus comentaris la primera ministra fa que la tria sigui més fàcil”, ha afegit. En unes declaracions a la BBC el 8 de gener, Sturgeon va avançar que en cas de ‘hard Brexit’ Escòcia faria un referèndum, tot i que va descartar fer-lo el 2017. | Reuters L’Acord de Divendres Sant, en perill? 24 hores abans del discurs de May, el govern irlandès, una coalició entre unionistes (DUP) i nacionalistes (Sinn Féin), es trencava definitivament i es convocaven eleccions anticipades pel 2 de març. La crisi la va desencadenar la dimissió del viceprimer ministre i número 2 del Sinn Féin, Martin McGuiness, que va acusar la primera ministra Arlene Foster de no voler investigar un cas de corrupció relacionat amb el Pla d'Incentius per a l'Energia Renovable. La DUP i el Sinn Féin han compartit el poder durant gairebé una dècada, com a part de l’Acord de Divendres Sant de 1998 que va posar fi al conflicte d’Irlanda del Nord.