| B.V. / EL MÓN

Cap a on va Catalunya? A Ítaca o a Icària? Sobre el futur del país, l’estratègia del procés sobiranista, el referèndum i les relacions amb Espanya n’han parlat aquest dimecres al vespre el secretari polític de Podemos, Íñigo Errejón, el líder d’En Comú Podem, Xavier Domènech, i l’exconseller Josep-Lluís Carod-Rovira, articulista d’El Món. En un acte a l’Espai Francesca Bonnemaison, els tres actors polítics han defensat les seves opinions sobre el procés, en un debat que sobretot tenia l’al·licient del punt de vista d’Errejón, com a polític espanyol i progressista.

El número dos de Podemos ha defensat el referèndum tant com Domènech i Carod, però ha advertit que no s’ha d’utilitzar com una arma entre uns i altres, sinó que s’ha d’emprar per discutir en quines condicions és més efectiu. “La discussió no ha de ser moral sinó estratègica”, ha apuntat Errejón. Tot i això, ha argumentat que "tot referèndum que es faci és legítim, sobretot perquè no té cap legitimitat moral qui està tancant totes les portes".