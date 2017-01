La Comissió de Medi Ambient del Senat ha rebutjat aquest dimecres, amb els vots en contra del PP, una moció de Compromís per la qual instava el Govern espanyol a establir una moratòria i prohibició de tècniques de prospecció i extracció d'hidrocarburs mitjançant el sistema de fractura hidràulica ('fracking').

Segons informa el PSOE, Francesc Antich, senador socialista per les Illes Balears i promotor d'aquesta iniciativa, ha assenyalat durant el debat que al Mediterrani espanyol existeix un número "rellevant" de permisos d'investigació d'hidrocarburs i de projectes de prospeccions petrolíferes per a l'exploració d'hidrocarburs que afecten una gran part de la costa peninsular i les Illes Balears. Antich ha alertat del "greu perill" que suposen per als ecosistemes, la flora i fauna marines.

A més, ha qüestionat l'actual Llei d'Hidrocarburs per ser una norma "facilitadora i promotora" dels permisos exigits per a la prospecció d'hidrocarburs. "Només amb complir determinats requisits de finançament, organització i mitjans, les companyies sol·licitants obtenen els permisos generals --tal com prescriu la Llei--, tot i que amb posterioritat, cada tasca concreta (programa sísmic, perforacions, explotació) hagi de tenir les autoritzacions mediambientals", ha assenyalat.