| ACN

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el vicepresident primer de la Mesa, Lluís Maria Corominas, i els secretaris Anna Simó, Joan Josep Nuet i Ramona Barrufet, han defensat en l’informe sol·licitat pel Tribunal Constitucional (TC) el passat 20 de desembre, l’actuació de la Mesa en defensa de la llibertat d’expressió i del dret d’iniciativa dels diputats, i han advertit que “si es persegueix” qui permet la llibertat d’expressió “la democràcia desapareix, i el marc polític té un altre nom: no democràcia”.

L’informe demana que es desestimi l’incident d’execució plantejat pel Govern espanyol, atès que “no s’ha contravingut ni la sentència ni la interlocutòria ni la providència en les actuacions parlamentàries que van dur a l’aprovació de la resolució” en el debat de política general. En aquest sentit, l’escrit deixa clar que aquest debat té un “caràcter autònom”, “no prové de cap acte anterior del propi Parlament” i, per tant, “no es dóna la vinculació que suportaria la continuïtat d’un incident d’execució”.

“Quan el que es busca no és el compliment de la legalitat, sinó anul·lar la discrepància política fent un mal ús dels tribunals, el que cal protegir no és la voluntat del Govern de l’Estat sinó la democràcia”, afirma l’escrit, que sosté que el Constitucional hauria d’emparar “la protecció de dos drets fonamentals per part de la Mesa del Parlament: la llibertat d’expressió i el dret de participació”. I afegeix que “deixar d’exercir les seves funcions és posar tot el procediment en mans del Govern espanyol en la seva pretensió de conculcar aquests drets fonamentals”, escriuen els membres de la Mesa sobre el TC.

Així mateix, l’informe recorda “la relació entre llibertat d’expressió, dret de participació i inviolabilitat i la protecció que reben en el nostre sistema jurídic”. “No permetre algunes de les opinions al debat de política general utilitzant la Mesa com a òrgan de censura prèvia incideix en la llibertat d’opinió política i en aquest àmbit no hi caben restriccions”, s’afirma en l’escrit, que recorda que tant el TC com el Tribunal Europeu de Drets Humans “han declarat que la llibertat d’expressió val tant per a la difusió d’idees i opinions ‘favorables’ com també ‘(...) per a aquelles que són contràries, xoquen o inquieten l’Estat’”.

“Com es pot fer arribar a l’electorat la pluralitat d’opinions en un debat d’orientació política general si la Mesa en prohibeix algunes?”, es pregunten els membres de la Mesa en l’escrit. En aquest sentit, afirmen que admetre unes propostes de resolució i “no les altres pel contingut polític” equivaldria a “suprimir la democràcia utilitzant les eines de què s’ha dotat el Govern de l’Estat”.

És per tot això que els membres de la Mesa signants de l’informe es refermen en la seva actuació, afirmen que “els advertiments del TC són d’una vaguetat i ambigüitat tal que, si s’interpreten de manera extensiva, posen en risc la base de l’autonomia parlamentària, el dret de participació, el pluralisme polític i la llibertat d’expressió”, i recorden que, davant la voluntat del Govern de l’Estat que la Mesa analitzi el compliment de les sentències i interlocutòries del TC, “en els darrers anys tant el TC com els informes dels serveis jurídics del Parlament han coincidit a eliminar qualsevol mena de valoració material, de subjectivitat, de les meses dels parlaments”.