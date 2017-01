El sindicat SAP-Fepol, majoritari en els Mossos d'Esquadra i representatiu en la majoria de policies locals, ha assegurat aquest dimecres que no comparteix "les maneres populistes i agressives" de la manifestació de la plataforma professional de forces i cossos de seguretat i vigilància duanera que va aplegar un miler de policies a Barcelona aquest dimarts.

En un comunicat, han defensat que els cossos policials han de mantenir una estricta neutralitat política "especialment ara mateix que el paper de la Policia ha de ser el compliment estricte de la llei, sense permetre cap tipus d'instrumentalització".

Sobre el polèmic tuit del sindicat de Mossos Uspac amb el missatge 'All perroflautas are bastards', pel qual la CUP ha demanat explicacions, s'han desmarcat d'ell i han defensat que no representa la majoria del cos, ha dit el sindicat en un altre comunicat difós a Twitter.