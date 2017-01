Lagarde alerta de la crisi de la classe mitjana

La directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI) , Christine Lagarde , ha expressat aquest dimecres a la localitat suïssa de Davos la necessitat d'actuar per combatre la "crisi de la classe mitjana" que afecta les economies avançades, recordant a més que ella mateixa en aquest mateix escenari ja havia advertit del problema el 2013 sense rebre llavors massa atenció per part d'economistes i autoritats.

En aquesta situació, davant dels signes evidents de crisi, quan els votants dels països "han dit no", la directora de l'FMI ha subratllat la importància de plantejar-se quines polítiques s'estan aplicant i què més pot fer-se, a més de quina xarxa de protecció pot posar-se en pràctica a la societat.

"Davant de l'absència de confiança, de treball, d'esperança i el desencant sobre el futur, si ho combinem amb un creixement més baix, la major desigualtat i molta més transparència, tenim llavors els ingredients perfectes per a una crisi de les classes mitjanes en les economies avançades ", ha reconegut Lagarde durant la seva participació en un debat celebrat a Davos.

"No hi ha una bala de plata", ha apuntat Lagarde, defensant que "si es vol repartir a tots majors porcions de pastís, llavors es necessita un pastís més gran", recordant que fa tres anys ja va advertir que perquè aquest pastís sigui sostenible cal reduir el llast per al creixement que representa l'excessiva desigualtat.