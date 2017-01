Comín: "Hem revertit un 37% de les retallades en Salut"

| Parlament de Catalunya

El conseller de Salut, Toni Comín, ha assegurat aquest dimecres, durant la Comissió per presentar els pressupostos, que el departament “ha revertit un 37% de les retallades en Salut”. Tot i així, el conseller ha lamentat que l’Estat va traspassar totes les competències en Salut, però que "mai hi ha hagut un finançament suficient per fer front a aquestes competències”.

En aquest sentit, Comín ha reconegut que aquesta xifra és una bona notícia, però “totalment insuficient”. “La tendència ha canviat de manera rotunda. En aquests moments les xifres de les quals disposem són suficients per dir-ho. Ha començat la reversió de les retallades”, ha assenyalat.

Segons el conseller, la seva conselleria “és la que creix més” en aquests pressupostos. Comín ha explicat que el pressupost de Salut ha crescut 408,9 milions entre el 2015 i el 2017. “Volem un sistema sostenible en termes de legitimació social i pressupostària”, ha manifestat.

Més despesa per càpita

Per altra banda, Comín també ha explicat que la pèrdua de població de Catalunya ha fet que el pressupost per càpita hagi crescut fins a situar-se en el 5,8%. “Aquestes xifres ens permeten dir que la despesa per càpita s’ha revertit un 45% de la reducció registrada entre el 2010 i el 2014”, ha destacat.

També es destinaran 249,2 milions per a finançar inversions. La inversió més important serà per a l'Hospital de Bellvitge, amb un total de 13 milions d'euros.