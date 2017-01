El PSOE carrega contra Puigdemont per la seva absència a la Conferència de Presidents

En roda de premsa, el portaveu de la comissió gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha manifestat que en aquesta reunió, a la qual no van assistir ni Puigdemont ni el lendakari basc, Íñigo Urkullu , havien d'haver-hi estat tots els presidents de la comunitats perquè s'abordaven assumptes de vital importància.

El PSOE ha criticat aquest dimecres el "desistiment de responsabilitats" del president de la Generalitat , Carles Puigdemont, per no haver acudit aquest dimarts a Madrid a la reunió de la Conferència de Presidents i ho ha considerat un "error terrible".

Per a Mario Jiménez, el fet que Puigdemont no hagi acudit a una reunió en la qual s'anava a debatre, entre d'altres coses, el futur del model de finançament és un "desistiment de responsabilitats i una renúncia a les seves obligacions, absolutament intolerable".

Ha afegit que el president català havia d'haver acudit a defensar allò que creu que és millor per a l'interès general de la seva comunitat.

"No assistint està incomplint amb la seva obligació i s'està acabant d'assumir criteris i plantejaments d'altres, perquè algú ha renunciat a exposar els que puguin ser d'interès per a Catalunya, segons ha apuntat Jiménez, per a qui Puigdemont ha comès un "error terrible".

Per a Jiménez, no s'és un bon president de comunitat "absentant-se d'aquells espais en els quals s'ha de ser-hi per defensar els interessos generals dels catalans".