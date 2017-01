Interior crearà 500 places de mossos si hi ha pressupostos

| Parlament

Les recents detencions de dirigents independentistes de la CUP executades pels Mossos d’Esquadra per ordre de la justícia espanyola han posat el conseller d’Interior, Jordi Jané, en el punt de mira. De fet, és l’únic membre de l’executiu de Carles Puigdemont al qual els aliats de JxSí en el procés han demanat la dimissió. "El Govern té un problema d'autonomisme que es diu Jordi Jané. Ni el govern espanyol ni la conselleria d’Interior aturaran el referèndum. Nosaltres no farem ni un pas enrere", van dir els cupaires a mitjans de desembre.

En aquest context, Jordi Jané ha temptejat l’estat d’ànim de l’esquerra independentista durant la presentació dels pressupostos del seu departament al Parlament, conscient que la seva conselleria i la d’Ensenyament estan obligades a fer una revisió dels números, i sobretot, de la línia política, si l’executiu vol sumar els vots de la CUP per donar llum verda als pressupostos. Ras i curt, de la flexibilitat de JxSí i el Govern en la negociació en aquests capítols en pot dependre el referèndum, si, com ha assegurat el president de la Generalitat, el referèndum està vinculat a l’aprovació dels comptes del 2017. La CUP ha marcat molt clarament les seves línies, a l’espera que els socis independentistes recullin com a mínim algunes de les seves demandes.

Jordi Jané ha presentat “uns pressupostos “compromesos amb les polítiques socials de l’estat i també de l’estat del benestar, on s’hi inclouen les accions dirigides a vetllar per la seguretat dels ciutadans”. Uns números que suposen un 7% més que el pressupost prorrogat del 2015, fins als 1.349 milions, “amb l’objectiu de poder garantir polítiques de seguretat i d’emergències que siguin de qualitat”. De fet, el 86% del pressupost correspon a personal, i d'aquest percentatge, el 80% són Mossos d'Esquadra, el 14% bombers i el 6% restant és personal del departament. El conseller ha atribuït al no de la CUP el juny de 2016 el fet que "el Govern no va poder convocar les 400 places previstes de Mossos perquè no es va aprovar el pressupost, i aquella promoció de policia de Catalunya ja s'estaria formant i a mitjans del 2017 ja serien agents del cos".

En aquest sentit, Jané ha recordat que si s'aproven els pressupostos, el Govern podrà crear 500 noves places de Mossos d'Esquadra, s'obriran noves comissaries i es renovarà el vestuari i algunes infrastructures, amb l'ojectiu de "complir els compromisos del país en la seguretat de tots els ciutadans". A més, el conseller ha reiterat el compromís de la policia de Catalunya amb la lluita antiterrorista global: "Reforçarem el Programa Operatiu Específic Antiterrorista (POE-A), amb 1.700,000 hores dels nostres agents", ha especificat.