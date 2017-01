La directora de cinema adult Erika Lust destinarà 250.000 euros del pressupost de la seva productora 'Erika Lust Films' per finançar a directores que vulguin dirigir cinema adult des de la seva perspectiva femenina. La cineasta resident a Barcelona constata "la importància que hi hagi dones darrere de les càmeres i la importància de la mirada femenina en una indústria dominada per homes".