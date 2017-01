El govern espanyol ha pactat amb el PSOE la solució extrajudicial per tornar els diners cobrats indegudament per les clàusules terra no transparents . L'executiu ultima un Reial decret llei per articular aquest sistema que es preveu aprovar en el Consell de Ministres d'aquest divendres, segons han explicat a Europa Press fonts coneixedores de l'acord.

El govern espanyol va decidir ajornar una setmana el Reial decret llei a la recerca de guanyar "més marge" d'acord amb el PSOE per a la seva posterior tramitació al Congrés dels Diputats. El sistema extrajudicial persegueix facilitar un acord amb les entitats i estableix un termini màxim de tres mesos per a la seva devolució.

Aquest procediment serà obligatori per a l'entitat, però voluntari per als consumidors. Tampoc s'aplicarà un recàrrec tributari, segons han precisat les fonts. L'executiu vol evitar una allau de demandes als tribunals davant dels costos extres que poden portar tant per als hipotecats com per a les entitats.