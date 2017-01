| Parlament de Catalunya

La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha afrontat avui una de les compareixences més complexes per exposar els pressupostos de la Generalitat. Juntament amb Interior, són els comptes més sensibles en la negociació entre JxSí i la CUP. La consellera ha comparegut a la cambra amb una manifestació del sindicat CGT i de la plataforma Sos Escola Pública, en què s’han demanat mesures com la reducció de la jornada en 2 hores setmanals, la substitució dels mestres des del primer dia i que es garanteixi que no es tanca cap escola pública, entre altres reivindicacions.

Durant la seva intervenció a la comissió d’Ensenyament, el diputat de la CUP Carles Riera, ha recordat a la representat del Govern que “estem aquí per construir un país de majories, i això es pot fer, revertint des d’ara mateix, les retallades, que han provocat desigualtats estructurals”. En aquest sentit, el diputat cupaire, que ha recordat que el seu grup parlamentari ha presentat “diverses solucions per revertir les retallades en les nostres esmenes”, i ha remarcat que la CUP “confia en la voluntat de l’executiu per asseure’s a negociar”, malgrat que els resultats fins ara “no han estat els desitjats”.

Carles Riera ha apuntat que aquests pressupostos “són globalment continuistes”, i si bé ha reconegut que alguns factors no depenen del Govern, com el dèficit fiscal, les partides finalistes o el fet que la Generalitat estigui intervinguda de facto, d’altres factors sí que depenen del Govern. Com per exemple, l’acceptació del límit de dèficit imposat per l’Estat: “Desobeïm-lo, perquè en algun moment haurem de desobeir coses més grosses, i vostès estan en un model de concertació dins de l’agenda liberal, això sí que és responsabilitat seva”.

En aquest sentit, Riera s’ha referit a l’herència d’Artur Mas: “El govern de CiU presidit per Artur Mas, que va ser un alumne avantatjat, i fins i tot una mica repel·lent, quan Rajoy i la troica van llançar la crida a les retallades, i ell es va presentar fins i tot a nivell internacional com el líder en aplicació de l’agenda neoliberal”. És per això que Riera ha recordat que “la distància entre el pressupost del Govern i les demandes de la comunitat educativa és molt gran, per això són necessàries les mobilitzacions. I si us plau, no deixin de dialogar amb els sindicats i arribin a un acord, les propostes són raonables”, ha reblat.